YouTube sotto indagine per i video per i bambini

WASHINGTON - YouTube sotto indagine in Usa. Nel mirino della Federal Trade Commission la gestione dei video indirizzati ai bambini sia per quanto riguarda i contenuti che alcune pratiche commerciali, secondo quanto riportano fonti vicine al dossier citate dai media americani.

L'azione degli inquirenti rischia di culminare in una maxi multa e i vertici di YouTube, che operano sotto il controllo di Google, starebbero già mettendo mano ad alcune modifiche.

L'indagine è stata avviata dopo che sono state presentate numerose denunce da parte di alcuni gruppi di consumatori e di alcune associazioni per la difesa della privacy. Denunce nelle quali si accusano i vertici di YouTube di non proteggere a sufficienza i minori che accedono al servizio di video in streaming, raccogliendo in maniera impropria i loro dati personali.

Tra le modifiche alla piattaforma che sarebbero allo studio un cambio degli algoritmi per evitare il più possibile abusi. Tra i piani ci sarebbe anche quello di spostare tutti i contenuti indirizzati ai bambini e ai minori in un servizio autonomo e separato dagli altri e chiamato YouTube Kids. Un'operazione delicata che secondo gli esperti comporta molti rischi per il social media, visto che i video per bambini sono tra i più popolari e rappresentano gran parte delle entrate in termini di pubblicità.