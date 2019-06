Apollo Global si prende Shutterfly

NEW YORK - La società di investimenti Apollo Global Management ha raggiunto un accordo per acquistare Shutterfly, che vende cornici personalizzate e album fotografici online, per 1,74 miliardi di dollari.

Il consiglio di amministrazione di Shutterfly ha già approvato l'accordo all'unanimità e ha raccomandato agli azionisti di votare a favore. «Shutterfly ha coltivato una connessione profonda con i suoi clienti. In un momento in cui miliardi di foto vengono scattate ogni giorno, Shutterfly si è imposta come pioniera nei prodotti fotografici personalizzati» afferma Apollo in una nota.

In febbraio Shutterfly ha annunciato la creazione di un comitato strategico e assunto Morgan Stanley dopo essere stata avvicinata per potenziali accordi.