NEW YORK- Google acquista Looker per 2,6 miliardi di dollari in contanti. Looker è una piattaforma di dati e analisi aziendale.

«Una delle strade più importanti per portare avanti la missione di Google è aiutare altre aziende e realizzare la loro. Siamo contenti di dare il benvenuto a Looker in Google Cloud e di lavorare insieme per aiutare i nostri clienti a risolvere le loro sfide», afferma l'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai.