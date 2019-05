Google: l'Irlanda apre un'indagine sul rispetto delle norme sulla privacy

DUBLINO - L'autorità irlandese per la protezione dei dati (Data Protection Commissioner) ha annunciato l'apertura di un'indagine su Google in cui valuterà se il trattamento dei dati nelle operazioni pubblicitarie viola il Gdpr, cioè il regolamento Ue sulla privacy entrato in vigore un anno fa, il 25 maggio 2018.

«Lo scopo dell'indagine - si legge in una nota dell'autorità irlandese - è stabilire se il trattamento dei dati personali effettuato in ogni fase di una transazione pubblicitaria sia conforme alle disposizioni del Gdpr». L'indagine verte sull'Ad Exchange, la piattaforma per la compravendita di spazi pubblicitari in tempo reale.

«Ci impegneremo appieno nell'indagine», ha assicurato un portavoce di Google. «Accogliamo con favore l'opportunità di un chiarimento ulteriore sulle norme europee in materia di protezione dei dati per il Real time bidding», cioè la vendita all'asta di spazi pubblicitari online. «Gli acquirenti autorizzati che usano i nostri sistemi sono soggetti a norme stringenti e standard rigorosi».

In relazione al Gdpr, l'autorità francese per la privacy (Cnil) nel gennaio scorso aveva multato Google per 50 milioni di euro, in quella che è stata la prima sanzione contro un colosso tecnologico Usa nel quadro del nuovo regolamento Ue.