Bimbo morto a Sharm per intossicazione, i genitori rientrano in Italia

Intanto continuano gli accertamenti per determinare le cause del decesso del piccolo Andrea. La famiglia, che sostiene di aver sempre mangiato nel resort in cui alloggiava, il Sultan Garden, una struttura a 5 stelle con ottime recensioni, ha cominciato a star male venerdì scorso. La coppia è andata alla guardia medica poco distante dall'albergo che ha diagnosticato a tutti una intossicazione alimentare e ha prescritto dei farmaci. Le condizioni di Andrea e del padre, però, sono peggiorate, tanto che sabato la famiglia è corsa in ambulanza all'ospedale internazionale. Andrea è morto nonostante lunghi tentativi di rianimazione. Il padre è stato ricoverato in Rianimazione. I Mirabile, seguiti da un avvocato messo loro a disposizione dalla Farnesina, hanno chiesto che sul corpo del bambino fosse eseguita l'autopsia che è stata effettuata nei giorni scorsi.