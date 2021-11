Il sottomarino nucleare si è schiantato contro una montagna sommersa

WASHINGTON - All'inizio del mese di ottobre avevamo riportato la notizia di un sottomarino nucleare statunitense rimasto coinvolto in un incidente nel Mar Cinese meridionale. Il mezzo si era scontrato contro un oggetto non meglio precisato, causando danni ingenti e diversi feriti. Il sottomarino era riuscito tuttavia a rimanere operativo, in modo da poter tornare a Guam.

Ora le autorità statunitensi hanno reso noto il misterioso oggetto: il mezzo militare si è schiantato contro una montagna sommersa, riporta la Cnn.

Ma come è possibile che un sottomarino militare da tre miliardi di dollari, dotato degli ultimi strumenti all'avanguardia, si sia scontrato con una montagna sommersa?

Nelle acque profonde il Gps non funziona, e gli ufficiali si affidano a bussole e cartine (utilizzare il sonar rende la posizione del sottomarino visibile a tutti). Tuttavia il fondale del Mar Cinese meridionale è mappato per meno del 50%. Inoltre la Cina ha costruito isole artificiali e militari. Ecco perché non è facile orientarsi in profondità.

Nel frattempo i capi dell'equipaggio del Connecticut, questo il nome del sottomarino, sono stati sollevati dall'incarico.

Attualmente il Pentagono non ha rilasciato informazioni in merito all'entità dei danni subiti dal sottomarino, né per quanto tempo non sarà operativo. L'incidente è avvenuto in un momento critico per la regione del Mar Cinese meridionale, con un numero sempre più crescente di mezzi statunitensi inviati sul posto.