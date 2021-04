Weinstein sarà trasferito in California per essere processato?

NEW YORK - L'ex boss della Miramax Harvey Weinstein è stato accusato dalla procura di Los Angeles di undici reati a sfondo sessuale. I capi d'imputazione sono stati comunicati nel corso dell'udienza convocata per decidere se l'ex produttore debba essere trasferito in California per essere nuovamente processato.

Weinstein sta già scontando una condanna a 23 anni in una prigione dello Stato di New York. Nel corso dell'udienza il suo avvocato ha sostenuto che l'ex "re di Hollywood" non può viaggiare a causa del precario stato di salute: avrebbe praticamente perso la vista e subito varie operazioni dentali.

La corte ha deciso di rinviare la decisione al 30 aprile e dato alla difesa una settimana per controbattere alla richiesta di estradizione.

I capi d'imputazione, relativi a reati che sarebbero stati commessi tra 2004 e 2013 contro cinque vittime, coincidono con quelli resi pubblici lo scorso autunno dalla procura di Los Angeles. Includono quattro casi di stupro, altri quattro di sesso orale, due di aggressione sessuale e uno di penetrazione con l'uso della forza. Se condannato, Weinstein rischia una pena fino a 140 anni di prigione che si aggiungerebbero a quelli che sta già scontando.