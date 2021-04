Sparatoria in Texas, un morto e cinque feriti

Almeno una persona sarebbe deceduta nel corso di una sparatoria avvenuta in un'azienda che produce arredamenti per la casa a Bryan, in Texas, a circa 160 chilometri da Houston.

Altre cinque persone sono rimaste ferite, tra cui un agente di polizia. Infatti, la persona sospettata di aver aperto il fuoco si era inizialmente messa in fuga, ma è stata poi rapidamente fermata dalla polizia locale.

Secondo le prime ricostruzioni, a sparare sarebbe stato un dipendente 27enne dell'azienda, che avrebbe aperto il fuoco davanti a un magazzino all'interno del quale stavano lavorando diversi altri impiegati.

Come riferisce la Cnn, dopo la sparatoria il Governatore Greg Abbott ha detto che «prega per le vittime, le loro famiglie e per l'agente delle forze dell'ordine ferito durante l'arresto del sospetto», assicurando tutto il sostegno necessario da parte dello Stato.