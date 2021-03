Identificata una nuova variante in India

NEW DELHI - Il ministero della Salute indiano ha comunicato che una nuova variante del coronavirus è stata rilevata nel paese.

«Sebbene siano state trovate in India varianti che preoccupano e una nuova variante doppiamente mutata, non sono state identificate in numero sufficiente per indicare una correlazione diretta o spiegare la rapida crescita dei casi in alcuni Stati» si legge nel comunicato stampa diffuso oggi. Nelle ore precedenti lo stesso ministero della Salute aveva dichiarato che erano 795 i casi legati alle varianti inglese, brasiliana e sudafricana individuati a livello nazionale.

Gli ultimi dati ufficiali parlano di 47'262 contagi, il numero più alto dell'intero 2021 e degli ultimi 132 giorni. Sono 275 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore.