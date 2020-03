In Lombardia superati i 3'000 decessi

MILANO - In Lombardia, «i pazienti positivi sono 25.515, 3.251 in più rispetto a ieri, i ricoverati sono 8.258, con un aumento di 523, a cui vanno aggiunte 1.093 persone ricoverate in terapia intensiva, con spazi sempre meno capienti, mentre i decessi sono 3.095, 546 in più».

Sono i numeri resi noti dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. Gallera ha aggiunto che «tutti gli esperti ci avevano detto che i giorni più duri sarebbero stati sabato e domenica, il 13° e il 14° giorno dall'introduzione dell'effettiva misura di contenimento e, ahimé, gli esperti avevano ragione, dato che i dati sono tutti in forte crescita».

Il dato dei decessi con 546 morti in un giorno è il più alto fatto segnare finora in Lombardia.

In Italia 793 in più - Sono invece salite a 4.825 le vittime del Coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 793 unità. Anche qui è il maggior incremento dall'inizio dell'emergenza. Ieri l'aumento era stato di 627 morti. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

I malati di coronavirus in Italia sono complessivamente 42'681, con un incremento rispetto a ieri di 4.821. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 53.578.

Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione civile. Ieri i malati in più erano stati 4.670.