Prima vittima in Bulgaria, 500 nuovi casi in Francia: il virus si espande e isola l'Europa

ROMA - L'Europa è ammalata ed è sempre più sola. Questi sono gli effetti devastanti provocati dall'epidemia di coronavirus che sta imperversando nel Vecchio Continente. Alcune nazioni - tra cui gli Stati Uniti - hanno infatti deciso di chiudere le proprie porte e di sconsigliare in modo netto i viaggi in Europa.

Più di dodicimila contagiati in Italia - In Italia, là dove il morbo ha colpito (finora) più forte, i malati sono saliti 10'590, ovvero 2'076 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati ha raggiunto i 12'462. Le vittime sono complessivamente 827 (+196).

500 casi in più in Francia - Sono 2'281 i casi diagnosticati di coronavirus in Francia questa sera dall'inizio dell'epidemia, circa 500 in più rispetto a martedì. «I morti sono 48 - ha precisato il Ministro della Salute Olivier Veran - con un aumento di 15 decessi nelle ultime 24 ore».

Prima vittima in Bulgaria - In Bulgaria si è registrata la prima vittima del coronavirus. Come ha reso noto oggi il ministero della sanità - citato dai media serbi - si tratta di una donna di 66 anni, ricoverata ieri in un ospedale di Sofia con una grave forma di polmonite. Nel Paese i casi di Covid-19 sono sei.

Scuole chiuse in Kosovo - Il governo del Kosovo, come misura preventiva per contenere la diffusione del coronavirus, ha disposto la chiusura di scuole, asili e università da domani fino al 27 marzo. La sospensione, riferiscono i media serbi, riguarda anche le regioni del nord a maggioranza serba, dove il sistema scolastico segue quello della Serbia. Saranno al tempo stesso istituiti controlli su tutti coloro che entrano in Kosovo, con obbligo di quarantena per chi proviene da zone interessate da epidemia di coronavirus. Kosovo e Montenegro sono gli unici Paesi dei Balcani dove finora non si sono registrati contagi da coronavirus.

«Nessun europeo entri in Guatemala» - «A partire da domani nessun cittadino europeo sarà autorizzato a entrare in Guatemala». Lo ha annunciato oggi ufficialmente il ministro della Sanità pubblica, Hugo Monroy, confermando una anticipazione data in mattinata dal presidente della Repubblica Alejandro Giammattei. «È una misura - ha voluto sottolineare - che riguarda tutta l'Europa e che introduciamo per prevenire l'espandersi del coronavirus nel nostro paese».I cittadini guatemaltechi che rientrano dall'Europa saranno accolti, ma con la condizione di una quarantena di almeno sette giorni presso il loro domicilio.

«Stop ingressi negli Usa» - «Noi ci poniamo la questione di come trattare l'Europa nel suo insieme»: lo ha detto in una audizione parlamentare Ken Cuccinelli, segretario a interim per la sicurezza interna statunitense. Il dirigente ha spiegato che le direttive vigenti già rinforzate non permettono ancora il blocco dei viaggiatori provenienti dal Vecchio Continente. «Ma noi lo prendiamo in considerazione», ha precisato. Oltre allo stop agli ingressi, i consiglieri di Donald Trump raccomandando al presidente di alzare a "livello 3" l'allerta viaggi per l'intera Unione Europea a causa del coronavirus. La mossa si tradurrebbe per gli americani nel cercare di evitare tutti i viaggi non essenziali verso i 27 Paesi e mettersi in auto-quarantena per due settimane al loro ritorno.

Primo contagio in Costa d'Avorio -La Costa d'Avorio conferma il suo primo caso di coronavirus. Lo fa sapere il ministero della Salute del Paese citato da Bbc Africa, precisando che si tratta di un uomo del posto di 45 anni che è stato di recente in Italia. Il ministero ha aggiunto di aver identificato coloro con i quali il paziente è stato in contatto.