Spari sul London Bridge, uomo fermato dalla polizia

LONDRA - Un uomo, armato di coltello, è stato «fermato» dalle forze dell'ordine sul London Bridge. La notizia dell'uccisione dell'aggressore - divulgata inizialmente da Sky e ripresa da vari media (suffragata da un video girato da un testimone oculare) - per ora non trova conferme ufficiali da Scotland Yard. La polizia britannica - sul proprio profilo Twitter - precisa inoltre di essere stata allertata alle 13.58 (le 14.58 in Svizzera) per un «attacco all'arma bianca» e che ci sono «alcune persone ferite». Almeno cinque stando ai media britannici.

Il servizio di ambulanze di Londra ha twittato a sua volta di aver inviato alcune ambulanze sul posto.

Secondo il giornalista della Bbc, John McManus, testimone oculare dell'accaduto, potrebbero esserci altri aggressori. A distanza, McManus ha detto di aver visto «un gruppo di uomini» scagliarsi contro un'altra persona e quindi di aver assistito all'arrivo della polizia, inclusi agenti armati, che hanno evacuato il ponte e iniziato a far fuoco. Colpi, secondo questo racconto, sono stati sparati anche dopo quelli che hanno colpito un presunto aggressore.

Un giornalista dell'Ansa che si trovava nel vicino Borough Market ha raccontato di quei concitati momenti: «La gente correva nel panico tra le urla, subito è arrivata la polizia che ha bloccato ed evacuato il mercato che in quel momento era pieno di gente e turisti. Le persone si sono barricate all'interno dei negozi. Siamo ancora tutti in attesa di indicazioni».

Al momento Scotland Yard non si sbilancia sulla matrice dell'episodio. La zona è stata teatro nel 2017 di un attacco terroristico di matrice jihadista nel quale morirono sei persone.

keystone-sda.ch/ (Dominic Lipinski)