Sparatoria davanti alla questura di Trieste, uccisi due agenti

TRIESTE - Sparatoria nel pomeriggio davanti alla Questura di Trieste. Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe esploso dei colpi contro due poliziotti, che si trovavano all'interno di una Volante, all'esterno della Questura. L'uomo sembra che fosse in compagnia di suo fratello, che è rimasto ferito. I due agenti colpiti, che avevano riportato ferite gravissime, sono morti.

I due fratelli che hanno sparato contro alcuni agenti della Questura di Trieste e ne hanno uccisi due sono stati fermati. È quanto si apprende dalla Questura.

Non sono ancora chiari né la dinamica né il movente che hanno portato l'uomo a sparare contro i due poliziotti. La zona attorno alla Questura è stata isolata con un cordone di sicurezza. Secondo quanto si è appreso, nella sparatoria sarebbero rimasti feriti altri tre agenti e uno dei due fratelli aggressori. Nessuno di questi quattro sarebbe in pericolo di vita. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha dichiarato il lutto cittadino.

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, il rapinatore sarebbe andato in Questura accompagnato dal fratello. Per ragioni non ancora individuate uno oppure entrambi, avrebbero sfilato la pistola a uno o due agenti, sparando e ferendo due poliziotti. Altri agenti presenti avrebbero risposto al fuoco e ferito il fratello, che sarebbe già stato portato in ospedale con una ambulanza. Non è invece chiaro dove si troverebbe il responsabile della rapina. Secondo alcuni testimoni si troverebbe all'interno della Questura.

Il titolare di un locale della zona ha riferito di aver sentito spari provenienti dall'interno della Questura. Pochi istanti dopo l'uomo ha detto di aver visto un giovane uscire di corsa dalla Questura con in mano un'arma. Quest'ultimo avrebbe provato ad aprire un'auto della polizia parcheggiata lì davanti, ma inutilmente perché la vettura era chiusa. Subito dopo sono giunti alcuni agenti che lo hanno bloccato a terra.