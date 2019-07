Incidenti a due aerei, almeno due morti

LARCHE - Non si sarebbe trattato di una collisione tra due aerei da turismo, ma di due incidenti distinti, quelli che questa mattina hanno causato due morti in Alta Provenza, al confine con la Francia. Lo precisa Carine Roussel, viceprefetto di Barcelonnette (Francia), in una nota della prefettura.

I due piccoli aerei da turismo registrati in Inghilterra sono caduti a poca distanza: il primo si è schiantato nel comune di Val d'Oronaye e sono morti i due passeggeri britannici di 18 e 27 anni.

Il secondo aereo, guidato da un pilota di 28 anni, è atterrato in emergenza a seguito di un guasto tecnico; il pilota ne è uscito illeso e avrebbe spiegato ai soccorritori che «diversi aerei turistici volavano contemporaneamente sulla zona» ed erano «senza alcun collegamento tra loro».

Il viceprefetto Roussel ha chiesto «agli escursionisti di non avvicinarsi all'area degli incidenti e alle carcasse degli aerei per non ostacolare l'indagine».