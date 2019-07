Morto il 200esimo pompiere per malattie legate all'11 settembre

NEW YORK - È morto il 200esimo pompiere per malattie legate agli attacchi dell'11 settembre 2001. A fare il triste bilancio è il dipartimento dei pompieri di New York, precisando che con Richard Driscoll, morto mercoledì, sale a 200 il bilancio dei pompieri deceduti per l'esposizione alle tossine e ai materiali post 11 settembre.

«È quasi incomprensibile che dopo aver perso 343 membri l'11 settembre, siamo ora arrivati a quota 200 per i morti in seguito agli attacchi al World Trade Center» mette in evidenza il Dipartimento.