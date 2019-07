Il miliardario Epstein in carcere per molestie a minori

NEW YORK - Nuove accuse di molestie a sfondo sessuale su minori per il finanziere americano Jeffrey Epstein, che è stato arrestato ieri e comparirà davanti ad un tribunale di New York già domani, riferiscono i media Usa.

L'accusa è di aver pagato ragazze minorenni per massaggi e di averle molestate nelle sue case in Florida e New York. I fatti che gli si contestano risalgono all'inizio degli anni 2000 e rientrano nell'ambito dei reati sul traffico sessuale.

Il miliardario, frequentatore del jet set newyorchese e in passato considerato vicino a nomi come l'ex presidente americano Bill Clinton, il principe Andrea e Donald Trump, già nel 2008 fu dichiarato colpevole di sfruttamento della prostituzione minorile.