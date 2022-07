Ryanair punta il dito contro gli aeroporti: «Avevano un solo compito»

LONDRA - Le polemiche attorno al caos che sta colpendo gli aeroporti europei non si placano. Alcuni scali, in particolare quello londinese di Heathrow, comunicano che il peggio dovrebbe essere passato. È iniziata quindi la caccia al responsabile. Il capo economico di Ryanair, Neil Sorahan, non ha usato giri di parole attribuendo le responsabilità dei disagi direttamente agli aeroporti e ai governi. Secondo Sorahan il personale di terra non era pronto numericamente per affrontare la stagione. Era «l’unica cosa che dovevano fare» ha aggiunto il dirigente.