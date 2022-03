L'Arabia Saudita ha giustiziato 81 persone in un giorno

RIAD - Sono ben 81 gli uomini giustiziati dall'Arabia Saudita nella sola giornata di sabato. Si tratta della più grande esecuzione di massa degli ultimi decenni, ricorda l'agenzia stampa Reuters, che ha riportato la notizia. Non è stato resa nota la modalità di esecuzione.

In particolare l'esecuzione ha riguardato sette cittadini yemeniti e uno siriano. I prigionieri «sono stati condannati per vari reati, tra cui l'omicidio di uomini, donne e bambini innocenti» ha commentato il ministero dell'Interno in una nota. I crimini commessi includono anche la promessa di fedeltà a organizzazioni terroristiche straniere, come l'Isis, al Qaeda e Houthi, afferma la dichiarazione.

Tra gli uomini condannati figuravano anche 37 cittadini sauditi giudicati colpevoli in un unico caso di aver tentato di assassinare agenti di sicurezza, e preso di mira stazioni di polizia e convogli.

Anche negli scorsi anni l'Arabia Saudita aveva provveduto a giustiziare decine di uomini, ma mai così tanti come quest'anno. Nel 1980 in un giorno solo furono giustiziate 63 persone, mentre nel 2016 erano state 47.