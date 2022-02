Corvi che imparano a raccogliere i mozziconi gettati a terra

STOCCOLMA - «Possiamo insegnare ai corvi a raccogliere i mozziconi, ma gli umani non impareranno mai a non gettarli a terra». Un'azienda svedese sta addestrando degli uccelli alla raccolta del littering. Questo metodo potrebbe anche abbattere i costi della spesa pubblica nella pulizia delle strade.

Secondo la Keep Sweden tidy foundation ogni anno vengono buttati a terra un miliardo di mozziconi solo nelle strade svedesi. A livello globale sono più di quattromila miliardi. Nonostante campagne di sensibilizzazione, multe e informazioni trasparenti sulle spese pubbliche per la pulizia delle strade, il mondo non vuole smettere du buttare mozziconi a terra.

Perciò Christian Günther-Hanssen ha fondato Corvid Cleaning e sta addestrando dei corvi, che sono uccelli con un'intelligenza paragonabile a quella di un bambino di sette anni, a raccogliere i mozziconi da terra, stimolati anche da una piccola ricompensa. Günther-Hanssen precisa che nessun corvo viene allevato, partecipano in modo spontaneo al progetto. «Si insegna a uno e altri lo imiteranno».

Solo Södertälje, che è una cittadina nella contea di Stoccolma e che conta poco più di 60mila abitanti, spende venti milioni di corone svedesi all'anno per la pulizia delle strade. Come spiega il Guardian, Günther-Hanssen stima che il suo metodo potrebbe far risparmiare il 75% dei costi legati alla raccolta dei mozziconi. «Una sigaretta raccolta corrisponde oggi a un costo di 80 öre, che sarebbero i centesimi. Con i corvi si potrebbe arrivare a 20 öre per mozzicone. Poi dipende anche quanti ne vengono raccolti da corvi».

Södertälje sta portando avanti un progetto pilota con i corvi che, se avrà successo, verrà implementato in tutta la città. Tomas Thernström, che si occupa delle strategie per la raccolta dei rifiuti a Södertälje ha affermato che è interessante, quanto assurdo, il fatto che si possa «insegnare ai corvi a raccogliere dei mozziconi, ma è impossibile insegnare agli umani a non gettarli a terra».