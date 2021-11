Seduto sulla mongolfiera: battuto il record mondiale

CHÂTELLERAULT - Rémi Ouvrard ha stabilito un nuovo record mondiale semplicemente stando seduto... su una mongolfiera.

L'obiettivo del 28enne francese era raggiungere i 3'637 metri di quota, cifre che rappresentano il numero di telefono francese della campagna Telethon (36-37), l'evento annuale volto a raccogliere fondi per la ricerca.

Non solo Ouvrard è riuscito a raggiungere la quota prefissata, ma insieme a suo padre (al "timone" della mongolfiera") ha raggiunto i 4'016 metri di altezza (con Rémi sempre seduto sulla sedia in cima al pallone aerostatico con tanto di imbragatura). La missione è durata circa un'ora e mezza.

Il precedente record, che apparteneva sempre al 28enne, era di "soli" 1'217 metri.

Ma Rémi non si ferma qua: il 28enne ha già pensato alla missione per Telethon dell'anno prossimo, ma per il momento preferisce non divulgarla.

AFP