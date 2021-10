"No Green Pass", seimila manifestanti al porto di Trieste

TRIESTE - Oggi, in Italia, è il giorno del Green pass. Entra infatti in vigore l'obbligo per tutti i lavoratori - pubblici e privati - di avere la certificazione sanitaria, pena multe e sospensioni. Scioperi e manifestazioni erano stati annunciati, e stanno puntualmente avendo luogo in diverse città italiane.

I problemi principali si segnalano al porto di Trieste, dove giungono merci da tutta Europa e dove i lavoratori avevano annunciato uno sciopero. Oltre ai dipendenti - si stima qualche centinaio - si sono però presentati migliaia di manifestanti. Circa 6'000 sostenitori della filosofia "No green pass" si sono quindi ammassati all'esterno del porto, senza però bloccarne completamente l'operatività: «Il porto funziona», ha infatti dichiarato a SkyTg24 Massimiliano Fedriga, Presidente del Friuli Venezia Giulia.

I manifestanti presenti intanto sono intenzionati a non desistere, con uno dei lavoratori del Coordinamento lavoratori portuali di Trieste che ha dichiarato al Corriere.it che «la protesta proseguirà fino a quando il green pass non verrà eliminato». Tutto si sta svolgendo comunque in maniera pacifica, con i presenti armati solo di cartelli e della propria voce, usata per scandire slogan contro il Certificato e il Governo Draghi.

Vista l'entità dell'evento e le conseguenze preoccupanti di un eventuale blocco delle operazioni portuarie, a cercare di far desistere i dipendenti è intervenuta anche l'Autorità portuale triestina, che ha ribadito che «lo sciopero non è autorizzato», e che partecipare rappresenta «un reato», per cui i dipendenti presenti saranno denunciati.

Un treno dalla Svizzera fermato al confine

Alcuni disagi sono arrivati a toccare anche il traffico transfrontaliero tra Italia e Svizzera.

Un treno della società Hupac che trasportava tir diretto a Novara, infatti, è stato fatto tornare indietro dalla stazione ferroviaria di confine di Domodossola, come riporta l'agenzia Keystone-ATS. Il motivo? Sei dei sedici autisti presenti a bordo non erano in possesso del green pass. Il convoglio è dunque tornato a Briga (in Vallese). I controlli, a quanto emerge, sarebbero stati eseguiti dalle FFS.

Una mossa inevitabile, in quanto le norme in entrata in Italia, da oggi, impongono l'obbligo del certificato sanitario per i lavoratori.

Disagi anche a Genova, Ancona, Roma e Reggio Calabria

Qualche disagio è poi stato segnalato anche a Genova, dove i presenti hanno bloccato alcuni terminal, tra cui quello dei traghetti, senza però compromettere del tutto - per il momento - l'operatività della struttura. In particolare, i manifestanti stanno impedendo ai tir e alle merci di passare, mentre i passeggeri vengono lasciati transitare.

Anche al porto di Gioia Tauro di Reggio Calabria, uno dei principali hub dell'import-export italiano, si lavora senza particolari problemi. Una minoranza dei lavoratori (circa 60 su 280) non si è però presentata al lavoro, poiché sprovvista di Green Pass.

Ad Ancona i lavoratori dei cantieri hanno bloccato l'accesso settentrionale del Porto con un sit-in, al quale hanno partecipato 200 operai ed un tir, fermatosi per partecipare e bloccare la carreggiata. Ben presto, si è formata una lunga fila di veicoli.

Anche a Roma c'è stato qualche piccolo disagio, con alcuni manifestanti che hanno tentato di paralizzare il traffico nel centro cittadino. Un tentativo però subito interrotto da parte delle forze dell'ordine.

keystone-sda.ch (PAOLO GIOVANNINI)