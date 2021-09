DETROIT - Whirlpool offre un bonus di 1000 dollari in contanti ai dipendenti che si vaccinano.

La società con sede in Michigan aveva offerto in maggio ai suoi 27'000 dipendenti 200 dollari in contanti per convincerli a vaccinarsi. Ora invece ha deciso di quintuplicare il bonus, riporta la stampa americana.

Il Michigan è uno degli stati americani con un basso tasso di vaccinazioni: solo il 51% dei residenti è infatti completamente vaccinato.