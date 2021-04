Greta Thunberg, 100mila euro per vaccini più equi

GINEVRA - Greta Thunberg scende in campo affinché i vaccini anti-coronavirus siano distribuiti equamente in tutto il pianeta (e non solo nelle nazioni con maggiore disponibilità economica).

Lo fa con un contributo economico da 100mila euro tramite la fondazione che porta il suo nome. Il denaro va a favore della Fondazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che finanzia il programma Covax. «La donazione è stata resa possibile grazie ai contributi che la Fondazione Greta Thunberg ha ricevuto per il suo sostegno all'azione sul cambiamento climatico» ha spiegato l'Oms.

«La migliore via d'uscita dalla pandemia»

Greta ha dichiarato: «La comunità internazionale deve fare di più per affrontare quella tragedia che è l'ineguaglianza dei vaccini. Abbiamo a nostra disposizione i mezzi per correggere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella lotta contro il Covid-19. Proprio come con la crisi climatica, dobbiamo aiutare prima coloro che sono più vulnerabili. Questo è il motivo per cui sto sostenendo l'Oms, Gavi e tutti coloro che sono coinvolti nell'iniziativa Covax, che credo offra la migliore via da seguire per garantire una vera equità vaccinale e una via d'uscita dalla pandemia». Già negli scorsi giorni la 18enne si era spesa affinché anche i paesi poveri ricevessero adeguate forniture di vaccino.

Uno su 500

Mediamente una persona su 500 è stata vaccinata contro il Covid-19 nei paesi a basso reddito. Nelle nazioni più ricche, invece, siamo a circa una su quattro. Il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha ringraziato Greta Thunberg per la donazione: «Il suo forte sostegno all'equità dei vaccini per combattere la pandemia di Covid-19 dimostra ancora una volta il suo impegno a rendere il nostro mondo un posto più sano, più sicuro e più giusto per tutte le persone. Esorto la comunità globale a seguire l'esempio di Greta e fare il possibile, a sostegno di Covax, per proteggere le persone più vulnerabili del mondo da questa pandemia».