Berlusconi ha lasciato l'ospedale

MILANO - Silvio Berlusconi è stato dimesso questo pomeriggio dall'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex presidente del Consiglio italiano era stato ricoverato lunedì scorso per svolgere una serie di controlli di routine.

La notizia del suo ricovero era stata data questa mattina dal suo rappresentante legale, l'avvocato Federico Cecconi, all'inizio dell'udienza del processo Ruby Ter.

Cecconi non aveva fornito dettagli sul ricovero dell'ex "premier - limitando il contesto a un generico «problematiche di salute su cui non mi dilungherei» - e non ha presentato alcuna istanza di legittimo impedimento per chiedere il rinvio del processo.