L'Europa (infine) pensa allo Sputnik

BRUXELLES - L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha iniziato una revisione continua del vaccino Sputnik V ("Gam-COVID-Vac"), sviluppato dal Gamaleya, il Centro nazionale russo di epidemiologia.

Lo ha annunciato l'agenzia stessa in un comunicato odierno.

La decisione di iniziare con la revisione deriva dai risultati soddisfacenti degli studi clinici, che indicano che lo Sputnik V innesca la produzione di anticorpi anti SARS-CoV-2, e di conseguenza può aiutare a proteggere contro il Covid-19.

L'EMA valuterà ora i dati man mano che saranno disponibili per valutare l'efficacia, la sicurezza e la qualità del preparato, soppesandone i benefici e i possibili rischi. La revisione, di cui l'Ema non può prevedere le tempistiche complessive, proseguirà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per una domanda formale di autorizzazione alla commercializzazione.

A richiedere la revisione del preparato russo, spiega inoltre l'Ema, è stata la R-Pharm Germany GmbH.