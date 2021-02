PUNXSUTAWNEY - Oggi è il 2 febbraio, il momento atteso tutto l'anno dagli abitanti di Punxsutawney: è il Giorno della Marmotta.

Quest'anno la cerimonia di previsione più famosa del mondo ha avuto luogo, in un'alba gelida e nevosa, senza il pubblico - che solitamente si riunisce in gran numero nella località della Pennsylvania per sapere dalla marmotta Phil se ci attende una primavera precoce o ancora sei settimane d'inverno.

Per ovviare all'assenza della folla si è optato per una diretta streaming, alla quale hanno preso parte decine di migliaia di persone da tutto il mondo. Un collegamento che è stato arricchito da interventi di personalità come Blake Shelton e del cast di "Ricomincio da capo", il film con Bill Murray che ha reso immortale questa tradizione, in auge dal 1887. Gli organizzatori hanno sottolineato l'eccezionalità di questa edizione e si augurano ovviamente che il 2 febbraio 2022 la pandemia sia stata archiviata e si possa tornare a festeggiare insieme a Phil.

Già, ma cosa ha decretato il protagonista della giornata? Dopo essere stato estratto dalla tana, Phil ha predetto ancora sei settimane d'inverno.

keystone-sda.ch (Barry Reeger)