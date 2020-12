BRUXELLS - Dalla Germania alla Francia, dall'Italia alla Polonia, in Europa è stata ufficialmente lanciata la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Sono 12,5 milioni le dosi del vaccino sviluppato dall'americana Pfizer e dalla tedesca BioNTech inviate in tutti i 27 Paesi Ue, che complessivamente hanno negoziato contratti per oltre due miliardi di dosi di vaccino con l'obiettivo di renderlo disponibile per tutta la popolazione adulta del continente entro la fine del 2021. Oltre alla Svizzera, Gran Bretagna e Serbia - Paesi non Ue - hanno già iniziato le vaccinazioni nei giorni scorsi.

«Stiamo iniziando a voltare pagina in un anno difficile», ha annunciato su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, definendo la campagna di vaccinazione «la chiave per uscire dalla pandemia». «Oggi iniziano le campagne di vaccinazioni in Europa. Le consegne dei vaccini contro la Covid-19 sono state fatte agli Stati membri: così continueremo a salvare vite e giriamo pagina rispetto alla pandemia», ha rimarcato sui social la commissaria alla Salute, Stella Kyriakides.

Anche se oggi è la data ufficiale dell'avvio della campagna, in Germania, come in Ungheria, alcuni ospiti e il personale di una casa di riposo di Halberstadt, nella Sassonia-Anhalt, sono stati vaccinati già ieri. Il primo a riceverlo a Berlino è stato un ospite di una casa di riposo di 101 anni sotto gli occhi dell'assessore cittadino alla Salute, Dilek Kalayci.

Quanti vaccino? - La Germania ha ricevuto 151'125 dosi di vaccino dalla società Biontech di Mainz in una prima consegna per l'inizio della vaccinazione, secondo quanto riporta la DPA. Sono stati distribuiti a livello nazionale sabato. Secondo il ministro federale della Sanità Jens Spahn, almeno altre 670'000 dosi arriveranno ogni settimana a gennaio. L'agenzia tedesca riporta anche i dati relativi ai due Stati regionali tedeschi più popolosi, Nordreno-Vestfalia, Baviera, dove sono state distribuite 9750 dosi.

In Spagna il ministro della Salute, Salvador Illa, ha reso noto che la prima consegna di vaccini Pfizer ammonta a 9750 dosi, già distribuite tra tutte le comunità autonome. La stessa quantità - 9750, come quella arrivata in Italia - è stata distribuita in diversi altri Paesi europei, tra cui Bulgaria, Croazia, Ungheria, Slovenia. In Francia le prime dosi di vaccino contro il virus sono arrivate sabato: 19'500 unità consegnate alla farmacia centrale degli Ospedali di Parigi.

Oltre un francese su due dice no - All'inizio della campagna vaccinale, la Francia rimane una delle nazioni più riluttanti alla vaccinazione. Oltre un francese su due, il 56%, non intende farsi inoculare il farmaco, secondo un sondaggio BVA pubblicato oggi da Le Journal du Dimanche e condotto dall'11 al 14 dicembre. Solo il 44% dei francesi prevede di ricevere il vaccino e appena il 13% si dichiara "certo" di farlo.