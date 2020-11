Fucking cambia nome

TARSDORF - Tranquilla frazione di Tarsdorf, in Alta Austria, Fucking è oggetto da anni di una popolarità di cui farebbe volentieri a meno. In inglese il suo nome significa infatti "sc**are" (fare sesso, per capirci) e buontemponi da tutto il mondo vi si recano volentieri per una foto con il cartello del luogo (vedi sotto) o per portarselo direttamente a casa.

I tempi dello scherno internazionale, però, potrebbero presto essere finiti. Come riporta Heute, infatti, il Consiglio comunale di Tarsdorf ha deciso di "camuffare" la volgare assonanza con il verbo inglese cambiando il nome della località di un centinaio d'anime da Fucking a Fugging, una modifica che avrà effetto già a partire da gennaio.

Come ricorda Der Standard, il curioso nome di Fucking ha riguadagnato attenzione, specialmente in Austria, dopo la pubblicazione, nel 2010, del romanzo "Bad Fucking" (sigh!) e l'uscita dell'omonimo film, che hanno come tema proprio il turismo "lessicale" di cui è oggetto il luogo. Come detto, negli anni c'è persino chi ha rubato il cartello che indica l'ingresso nella località, costringendo il comune a saldarlo al suo palo e a incementare quest'ultimo nel terreno.