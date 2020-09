Hong Kong: arrestato Joshua Wong

HONG KONG - L'attivista di Hong Kong Joshua Wong, tra i leader dell'opposizione al governo locale, è stato arrestato con l'accusa di assembramento illegale. Lo ha reso noto il suo avvocato.

L'avvocato di Wong ha spiegato che l'accusa riguarda una protesta del 2019 contro il divieto del governo sull'uso delle maschere per dissimulare il volto.

Da parte sua, il 23enne ha commentato su Twitter di essere stato anche accusato di avere violato la «legge draconiana anti-maschera», che successivamente è stata dichiarata incostituzionale.

Wong è un attivista e politico, fondatore del gruppo di attivisti studenteschi Scholarism ed ex-segretario generale del partito pro-democrazia Demosisto. È conosciuto internazionalmente per aver preso parte alle Proteste a Hong Kong del 2014, note come Rivoluzione degli ombrelli, in qualità di guida.

Joshua Wong è stato incluso dalla rivista TIME tra gli "Influential Teens" (gli adolescenti più influenti) del 2014 e, sempre nello stesso anno, è stato inoltre candidato come "Persona dell'anno". Secondo la rivista Fortune, è uno dei più grandi leader del mondo. Nel 2017 è stato preso in considerazione per la nomina al Premio Nobel per la pace.