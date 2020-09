La Germania accoglierà 1'500 migranti da Moria

BERLINO - La cancelliera tedesca Angela Merkel e il suo ministro dell'interno Horst Seehofer si sono accordati sull'accoglienza di altri 1'500 profughi del campo di Moria, recentemente devastato da un incendio.

Lo ha scritto l'agenzia stampa Dpa, citando fonti politiche interne. Il parametro scelto in questo caso è chiaro: si accoglieranno le famiglie con bambini, che sono già state riconosciute in Grecia come bisognose d'assistenza. Secondo le informazioni, la proposta è anche già stata discussa con il governo greco.

Il campo profughi di Moria è stato irrimediabilmente sovraffollato per anni, ed è stato incendiato la scorsa settimana dai migranti. In precedenza, la situazione si era già resa drammatica, dopo che diversi richiedenti l'asilo erano risultati positivi al coronavirus.

Venerdì scorso Seehofer aveva annunciato che la Germania avrebbe accolto da 100 a 150 giovani su un totale di 400 minori non accompagnati da portare dalla Grecia in altri paesi europei, per poi anticipare che in una seconda fase, la Germania avrebbe poi discusso con Atene l'accoglienza delle famiglie con bambini.

Le autorità greche hanno nel frattempo iniziato ad allestire una tendopoli a Lesbo per accogliere i migranti sfollati da Moria.