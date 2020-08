Fine del divieto, a Johannesburg si scatena lo shopping alcolico

JOHANNESBURG - Il trend di nuovi casi di coronavirus in Sudafrica è in declino da alcune settimane e il governo ha così deciso di ammorbidire la linea dura del lockdown, permettendo nuovamente ai cittadini di acquistare alcolici e sigarette. Gli effetti della misura non si sono fatti attendere.

La misura, inizialmente imposta a marzo e poi rimossa a giugno, è stata introdotta nuovamente a metà dello scorso mese. Nel fine settimana però, il presidente sudafricano Ramaphosa, ha affermato che l'epidemia nel Paese ha «superato il picco», annunciando che il divieto sarebbe stato rimosso durante questa settimana. E nel giro di poche ore i negozi sono stati presi letteralmente d'assalto.

Le foto, scattate a Johannesburg, mostrano lunghe file di clienti in coda all'esterno dei supermercati, in attesa del loro turno per darsi allo shopping dopo settimane, mentre all'uscita si susseguono avventori impegnati a spingere carrelli ricolmi di bottiglie e scatoloni.

Lo scenario sembra riflettere quanto già accaduto nella prima metà di giugno, in occasione della rimozione del precedente divieto. In quel momento il Paese stava attraversando una fase acuta dell'emergenza e, al contempo, faceva segnare un aumento dei ricoveri dovuti al consumo di alcolici.

Una situazione che spinse il premier della provincia del Capo Occidentale, Alan Winde, a lanciare un duro appello alla cittadinanza per evitare che la situazione degenerasse.

