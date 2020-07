Pubblico oltre quota 5'000: Parigi segna la data

PARIGI - Il governo francese ha aperto oggi alla possibilità di attenuare le misure previste nell'ambito della prevenzione e della lotta alla pandemia di Covid-19, in particolare per quanto concerne gli assembramenti in occasione degli eventi.

Un decreto pubblicato questa mattina sul Journal Officiel, la gazzetta ufficiale francese, prevede la possibilità di consentire ai prefetti, a partire dal 15 agosto, la concessione di deroghe che permettano - «a titolo eccezionale» e «tenendo conto dei fattori di rischio» - assembramenti di oltre 5'000 persone per eventi a carattere sportivo o culturale.

Nel dettaglio, si legge nel decreto, i singoli prefetti saranno chiamati a valutare «la situazione sanitaria generale e del territorio interessato», «le misure attuate per garantire il rispetto delle norme di sicurezza da parte dell'organizzatore», nonché - in ottica di eventi con un pubblico superiore alle 5'000 persone - le disposizioni previste da quest'ultimo per «prevenire la propagazione del virus».