«Incidente» in uno degli impianti nucleari iraniani

NATANZ - L'Iran ha dichiarato che c'è stato un "incidente" in uno dei suoi impianti nucleari, lo ha riportato la Bbc.

Il portavoce dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI), Behrouz Kamalvandi, ha detto che l'incidente è avvenuto in un edificio in costruzione, che non ci sono state vittime, e che non c'è nessun tipo di preoccupazione per quanto riguarda la contaminazione.

Non ha però fornito dettagli su quanto sia accaduto nell'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz, spiegando alla televisione di Stato iraniana che non ci sono state interruzioni nei lavori, che stanno continuando come prima.

D'altra parte, il Governatore della città di Natanz, Ramazanali Ferdows, è stato poi citato dall'agenzia di stampa Tasnim in quanto ha descritto l'incidente come un incendio.

Ferdows ha detto che i vigili del fuoco e le squadre di soccorso sono state rapidamente dispiegate sul sito, che si trova a circa 250 km a sud della capitale, Teheran.

In base all'accordo nucleare del 2015, l'Iran ha accettato di limitare le sue attività nucleari sensibili e di permettere l'ingresso agli ispettori internazionali.

Natanz, inoltre, è il più grande impianto di arricchimento dell'uranio dell'Iran.