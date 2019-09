Greta Thunberg sfida Trump

WASHINGTON - Greta Thunberg sfida il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e porta la sua protesta ambientale davanti alla Casa Bianca. La giovane attivista svedese parteciperà infatti ad una manifestazione organizzata da diverse associazioni per chiedere alla politica e in particolare all'amministrazione Usa di prendere atto dell'emergenza clima e di agire in fretta per affrontare la sfida dei cambiamenti, prima che si arrivi al disastro.

La missione a Washington di Greta, negli Usa per partecipare al Climate Action Summit che si svolgerà al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, durerà sei giorni. In agenda diversi incontri, anche a Capitol Hill, sede del Congresso americano, dove insieme a tanti altri attivisti farà azione di lobby per promuovere politiche ambientali che affrontino in maniera seria ed efficace la questione dei cambiamenti climatici. «I leader mondiali devono uscire dal loro guscio e finalmente agire con determinazione per evitare che accada il peggio», ha affermato Greta in un'intervista alla Cbs.

E non c'è dubbio che il primo leader che Greta ha nel mirino è proprio Donald Trump, il più scettico di tutti sul fronte del climate change, reo di aver ritirato gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima e di portare avanti politiche volte a smantellare l'eredità verde degli otto anni dell'amministrazione Obama.

«Trump rifiuta di ascoltare la scienza», aveva detto la giovane attivista lanciando il guanto di sfida appena sbarcata a New York, dopo un viaggio attraverso l'Oceano Atlantico a bordo di uno yacht a pannelli solari, il Malizia II, messo a disposizione da Pierre Casiraghi, figlio della principessa Carolina di Monaco. «Dal palco dell'Onu - ha assicurato quindi Greta - dirò ai leader del mondo né più né meno quello che dice la scienza, nella speranza che ne prendano finalmente atto pienamente».