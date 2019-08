Putin guida una moto senza casco, ma per lui niente multa

SEBASTOPOLI - La polizia stradale della Crimea non multerà il presidente russo Vladimir Putin per aver guidato una motocicletta senza casco lo scorso 10 agosto in occasione della marcia organizzata dal gruppo motociclistico 'Lupi della Notte'.

Almeno due persone hanno presentato denuncia agli uffici della polizia stradale russa di Sebastopoli (la Crimea è di fatto sotto il controllo di Mosca), sostenendo che Putin avrebbe dovuto essere multato di per l'infrazione - consumata mentre 50'000 manifestanti erano scesi per le strade di Mosca per protestare contro l'esclusione dei candidati dell'opposizione alle comunali.

«Si scopre che si può guidare una moto senza casco», ha scherzato su Facebook una delle persone che ha presentato la denuncia, l'avvocato Maxim Chikhunov.

Nella risposta allegata, il dipartimento di polizia ha sostenuto che le regole del traffico regolare non si possono applicare alla marcia perché «il traffico stradale è completamente proibito» durante «eventi cerimoniali, competizioni atletiche e sfilate militari». Lo si legge sul Moscow Times.

Keystone