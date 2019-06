Sostiene la maturità in ospedale mezz'ora dopo aver partorito

ADDIS ABEBA - Non avrebbe rinunciato all'esame di maturità per niente al mondo Almaz Derese, una 21enne etiope che ha sostenuto la prova in ospedale solamente 30 minuti dopo aver dato alla luce un figlio.

Per lei, i test di inglese, matematica e amarico (la lingua ufficiale del Paese) avrebbero dovuto svolgersi prima del lieto evento, ma la ricorrenza islamica del Ramadan ha determinato il rinvio delle prove. Il marito, Tadese Tulu, è riuscito a convincere la scuola a farle sostenere la maturità nel letto dell'ospedale in cui ha partorito, il Karl Mettu, nell'ovest dell'Etiopia.

«Il travaglio non è stato per niente difficile perché avevo fretta di fare l'esame», ha confessato la diligente puerpera alla BBC. Saltare questa occasione di sostenere i test, del resto, avrebbe significato per lei dover attendere un anno.