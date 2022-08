Diploma per due apprendisti selvicoltori

LOCARNO 3 gior

“Vietato ai cani e agli italiani”: e la Piazza si riempie

Dietro le quinte del pre Festival. Con il tradizionale film gratuito aperto a tutti. Guarda il video.

Il presidente Marco Solari: «Un'opportunità anche per quelle famiglie che non hanno i mezzi per potersi permettere una serata al Pardo».