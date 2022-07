Var Group consolida la sua presenza in Ticino

LUGANO - Var Group, azienda leader in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese, annuncia la nascita di Var Group Suisse SA, società con sede a Lugano. L'impresa ha l’obiettivo di consolidare nel mercato svizzero le attività del gruppo già presenti sul territorio da dieci anni, attraverso la controllata WSS IT Sagl, system integrator con illustri referenze. La guida della nuova realtà sarà affidata all’Amministratore Delegato Lorenzo Sala e a Massimo Fumagalli che ne sarà il Presidente.