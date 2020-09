Al via sabato "Suoni&Voce", con Sandro Schneebeli e Fabio Andina

CURIO - Si avvicina sabato 19 settembre e con esso la prima serata dedicata al nuovo progetto di Sandro Schneebeli e Fabio Andina "Suoni&Voce".

Si tratta di un'unione di musica e letteratura, per trasmettere ai presenti due forme d'arte in un'unica espressione. «Suoni&Voce è un progetto nato da un nostro incontro per portare avanti quest'armonica giunzione tra l'arte musicale e quella letteraria» ci raccontano Schneebeli e Andina.

Non è quindi una serata in cui la musica accompagna la letteratura? «Non è così: è anche la letteratura che può accompagnare la musica», spiegano gli artisti, «si tratta di unire le due forme d'arte, per far sì che diventino una nuova modalità d'espressione».

Schneebeli e Andina ci tengono inoltre a sottolineare che non è un evento unico, una sola serata, ma un progetto a lungo termine per protrarre questo discorso d'unione anche nel futuro. «Sono previsti altri eventi, magari già quest'inverno», ci svelano il musicista e lo scrittore.

Nell'ambito del suo primo evento, il progetto Suoni&Voce presenta sabato il nuovo libro di Fabio Andina "Sei tu, Ticino?" (Rubbettino). La nuova pubblicazione, lo ricordiamo, sarà disponibile al pubblico sugli scaffali delle librerie a partire da giovedì 17 settembre.

L'evento, previsto sabato 19 settembre a Curio, al Salone Piazza Grande, sarà suddiviso in due fasce orarie: un primo appuntamento alle 17:00, e un altro alle 20:30. L'entrata è libera, con bar aperto, ma richiede una prenotazione da effettuare scrivendo un'e-mail all'indirizzo andinafabio@hotmail.com.

Nell'ambito delle misure sanitarie necessarie contro il Covid-19, gli organizzatori ricordano che i posti sono limitati a 35 per appuntamento, e che ci sono ancora pochi posti disponibili.

Per ulteriori informazioni si possono visitare i siti web di Sandro Schneebeli e Fabio Andina.