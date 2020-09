Càsoro in Festa torna questo sabato a Figino

BARBENGO - Torna questo 5 settembre al parco della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro di Figino la manifestazione Càsoro in Festa. L'evento per tutta la famiglia propone attività, spettacoli e musica per una giornata all'insegna della creatività, della scoperta e della natura.

Dalle 16 i più piccoli potranno fare yoga, partecipare ad attività creative in cui imparare ad esprimersi tramite elementi naturali, parole e musica, ma anche assistere a letture animate in cui scoprire i diritti dei bambini raccontati direttamente dalla voce del burattino Pinocchio e immergersi nella performance di teatro fisico con l’attore, mimo e clown ticinese Michele Rezzonico.

Alle 19.30 ci sarà lo spettacolo-concerto malincoMico “Roba Minima, s’intend!” di e con Stefano Orlandi su musiche di Enzo Jannacci, l’unico dell’intero programma con prenotazione obbligatoria, a cui seguirà la performance di teatro di strada “Denio Chiotte”, di e con Daniele Bianco, ispirata alle vicissitudini di Don Chisciottea. Seguirà il dj set del discofilo e apicoltore LeMeox.

Càsoro in Festa è l’evento clou di un’estate già ricca d'iniziative offerte dalla Fondazione nell’ambito del programma gARTen «Gli eventi sono stati voluti e organizzati per consentire alle persone di ritrovare una sorta di normalità dopo il Covid, per dare l’opportunità di

uscire e riassaporare il piacere d'incontrasi e assistere a piccole manifestazioni in sicurezza», spiega la presidente Claudia Lombardi.

Per il programma dettagliato e per la prenotazione allo spettacolo-concerto, sul sito della Fondazione.



FCLT

