La Festa danzante sarà solo online con "DisDance"

Danzare a distanza è sempre meglio che non danzare affatto. Pertanto quest'anno la Festa Danzante ha deciso di proporre alcuni appuntamenti all'insegna del motto "DisDance". Dal 15 al 17 maggio verranno affrontati diversi temi in tutta la Svizzera, tra cui corsi per adulti, danza e giochi per bambini e un party con tanto di flashmob.

Durante il weekend di metà maggio verranno proposti attraverso i canali social della Festa danzante corsi introduttivi e lezioni di danza tenute da insegnanti provenienti da tutta la Svizzera (sulla base di donazioni).

Non solo. In collaborazione con i vincitori dei premi della danza svizzera e del progetto nazionale Out & About è stato messo a punto un programma per i bambini, per chi ama sperimentare, per chi è stufo di stare seduto, per i festaioli... insomma, per chi ha voglia di movimento.

A coronamento del tutto, nel pomeriggio di domenica verrà lanciata una festa online con tanto di flashmob, per la coreografia di Edouard Hue, premiato come "Danzatore eccezionale 2019".

In ambito italofono, è stato ideato un nuovo appuntamento online: "Pillole di Festa danzante". Dal 14 al 17 maggio (con una serata inaugurale il 13 maggio) verranno presentate le dirette Instagram @festadanzanteticino. Tutte le sere alle 18:00 ci sarà in collegamento con un professionista del mondo della danza per esplorare come quest'arte possa esprimersi nelle forme più diverse. Durante il weekend (16 -17 maggio) sarà inoltre possibile seguire in diretta Instagram lezioni di danza tenute da insegnanti di scuole di ballo del Ticino e non solo.

Il programma definitivo con tutti i link sarà pubblicato il 12 maggio su Facebook e sul sito www.festadanzante.ch.

Festa Danzante