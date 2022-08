Scienza e cultura hanno dei limiti invalicabili? No, si può "Sconfinare"

BELLINZONA - Che cos’hanno in comune lo studio di una cellula vivente, osservata al microscopio, e l’analisi delle peripezie vissute dal protagonista di un romanzo? Scienza e cultura sono davvero due mondi opposti, oppure il confine che le separa è più permeabile di quanto non sembri? Di questo e di molto altro tratterà l’edizione 2022 di Sconfinare Festival, in programma dal 30 settembre al 2 ottobre in Piazza del Sole a Bellinzona.