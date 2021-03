Un sabato (online) con Lagioia e Lattuada

LOCARNO - Locarno e Torino sono sullo stesso orizzonte. E sabato 27 marzo alle 16 saranno pure sullo stesso palco: quello del GranRex, per vivere insieme al pubblico da casa la speciale Online Edition de L’immagine e la parola. L’evento primaverile del Locarno Film Festival torna in versione “remoto” aspettando poi di ritrovarsi, dal vivo, a Locarno74.

A parlare con Giona A. Nazzaro proprio di questo, dell’orizzonte culturale in tempi di “collettività ridotta”, sarà l’ospite d’eccezione Nicola Lagioia, scrittore (Premio Strega con "La ferocia") e direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino. A moderare l’incontro, diffuso in diretta streaming, sarà invece Daniela Persico, membro del comitato di selezione del Locarno Film Festival e curatrice dell’evento. «Sarà un confronto tra due realtà che hanno dovuto e saputo scontrarsi con la pandemia – spiega – basti pensare a Locarno 2020 e all’ultimo Salone del Libro, che ha avuto la forza di re-inventarsi online, senza però rinunciare alla forza dell’incontro, rinviando l’edizione fisica a ottobre. Sono, anzi siamo due eventi fondati sullo scambio, sulla condivisione e sul rapporto con le rispettive città; qualcosa però ci ha imposto di rivedere tutto, anticipando in un attimo una riflessione che sembrava futura».

L’immagine e la parola Online Edition è in programma sabato pomeriggio alle 16.00, in diretta streaming dal GranRex di Locarno. Iscriviti al webinar, segui l’evento in italiano o in inglese (traduzione simultanea) e partecipa inviando le tue domande: in palio dieci copie de "La città dei vivi" autografate dall’autore. A seguire, dalle 20 sempre sul sito del Locarno Film Festival, la proiezione on demand di "La spiaggia", di Alberto Lattuada, protagonista della Retrospettiva di Locarno74.