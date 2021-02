Il "Pianeta proibito" di ChiassoLetteraria

CHIASSO - La quindicesima edizione di ChiassoLetteraria, festival internazionale di letteratura di Chiasso, avrà luogo dal 5 al 9 maggio, pandemia permettendo.

Il programma - pensato per la probabile ridotta capienza delle sale e con gli incontri fruibili anche in streaming - ha un tema quanto mai evocativo: "Pianeta proibito". In caso di annullamento è stato già fissato un eventuale slittamento nella prima settimana di settembre, da mercoledì 1 a domenica 5.

“Pianeta proibito” vuole interessarsi alla tensione tra gli scenari oscuri che si stanno prefigurando e il desiderio vitale d'immaginare spazi di condivisione e di libertà, ancora più necessari da riconquistare. La prossima edizione si pone idealmente quale seconda parte speculare dell’edizione precedente, dando vita a una dilogia dedicata al mondo in cui viviamo e in cui andremo a vivere noi e soprattutto le prossime generazioni. (Il programma e gli ospiti saranno resi noti a inizio aprile).

Sulla base di come evolveranno le misure pandemiche, il Festival sarà sia in presenza, che in streaming, nel rispetto delle misure preventive e di tracciamento richieste da Confederazione e Cantone. Verosimilmente, il numero di spettatori sarà più contenuto e verrà introdotto un sistema di prenotazione. Per ogni aggiornamento o informazione si puo’ consultare il sito www.chiassoletteraria.ch.