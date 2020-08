È in arrivo una nuova Notte al Museo

LOCARNO - Continua il successo di pubblico per Dinosaurs Park, l'esposizione nella Rotonda di Piazza Castello a Locarno dove 35 incredibili dinosauri in scala reale, animati dalla strepitosa tecnologia avanzata Animatronic, offrono un'esperienza unica ad adulti e bambini.

La mostra ripropone le varie aree geografiche preistoriche popolate dai dinosauri e presenta fossili originali, calchi, ricostruzioni e postazioni interattive. Per sabato 15 agosto gli organizzatori ripropongono la Notte al Museo: il parco resterà aperto fino alle 23. Sul posto saranno fornite apposite torce che creeranno un imperdibile gioco di luci.

È possibile prenotare la visita guidata con la paleontologa esperta in dinosauri. Come vivevano i dinosauri e come erano fatti? Come si sono fossilizzati? Perché si sono estinti? Come si muovevano i dinosauri e che cosa mangiavano? Vivevano in branco o solitari? Scopri queste e tante altre curiosità durante l'esperienza. Per prenotare basta scrivere a: info@dinosaurspark.ch.

La mostra si svolge nel pieno rispetto delle norme sanitarie anti Covid-19. Salta la fila acquistando il biglietto in prevendita su Biglietteria.ch e presso gli altri sportelli online e offline. Per maggiori informazioni e aggiornamenti visitare il sito ufficiale: www.dinosaurspark.ch