BELLINZONA - Oggi è la Giornata svizzera della lettura ad alta voce. Com'è noto, l'edizione 2020 dell'evento nazionale si svolge prevalentemente sul sito web (e in seno alle famiglie) a causa delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus.

Oltre 30 personalità svizzere note al grande pubblico e provenienti da tutte le regioni linguistiche della Confederazione sostengono la Giornata in qualità di ambasciatori e ambasciatrici. Niente letture in scuole, biblioteche o piazze, quest'anno, ma video sul sito web a partire dalle 10. Sarà possibile vederli fino al mese di luglio.

«Soprattutto nella mia infanzia, la lettura - non per forza ad alta voce - mi ha dato tantissimo. Ho vissuto un sacco di vite, leggendo libri; mi sono lasciato trasportare in altri mondi» ci ha spiegato Andrea Bignasca, uno dei partecipanti all'evento. «Mi piaceva l'idea di cimentarmi in qualcosa fuori dall'ambito musicale e di aver a che fare con un pubblico più "piccolino"».

I partecipanti in lingua italiana:

Ore 10 - Margherita Saltalamacchia, attrice, leggerà “Dalla finestra” di Émile Jadoul, Pulce edizioni.

Ore 10.30 - Andrea Bignasca, musicista, proporrà "Padarak" di Valérie Losa, adattamento di Chiara Carminati, edito da Marameo edizioni.

Ore 11 - Christa Rigozzi, presentatrice, leggerà "La vera storia del brutto anatroccolo" di Nicola Brunialti, illustrato da Ursula Bucher ed edito da Lapis edizioni.

Ore 11.30 - Christian Testoni, conduttore e produttore radiofonico, proporrà "Serafino e Gallina" di Amanda Mai, illustrato da Aa Sanfelippo, edito da Marameo edizioni.

Ore 12 - Raffaella Castagnola Rossini, direttrice della Divisione della cultura e degli studi universitari, leggerà "La casa degli uccelli" di Davide Calì, illustrato da Tiziana Romanin, edito da Marameo edizioni.

Ore 12.30 - Gerry Mottis, docente d'italiano, scrittore e poeta, proporrà il suo "Unbreakable", illustrato da Alice Piaggio ed edito da ESG - Edizioni Svizzere della Gioventù.

Ore 13 - Luca Cereda, allenatore dell'HCAP, leggerà "Il tavolino magico" di Roberto Piumini, illustrato da Antoine Déprez, edito da Marameo edizioni.

Ore 13.30 - Rosy Nervi, attrice, conduttrice radiofonica e giornalista, proporrà "Il piccolo Lupo perché" di Sylvia Englert, illustrato da Sabine Dully ed edito da LupoGuido.

Ore 14 - Daniele Dell'Agnola, scrittore e docente SUPSI, leggerà "Come si esce da questo libro e soprattutto quando?" di Daniel Fehr, illustrato da Maurizio A. C. Quarello, edito da Orecchio Acerbo.

Ore 14.30 - Erik Bernasconi, regista, proporrà "In mezzo al mare" di Mary Beth Leatherdale, illustrato da Eleanor Shakespeare ed edito da Il Castoro edizioni.

Ore 15 - Cristina Zamboni, attrice, leggerà "La prima volta che", di autori vari, edito da Il Castoro edizioni.

Ore 15.30 - Elias Bertini, compositore, produttore musicale e giornalista, proporrà "Arambì" di autori vari, illustrato da Fabio Sardo ed edito da Feltrinelli Kids.

Si legge anche alla Pinacoteca Züst - Anche la Pinacoteca Züst ha deciso di aderire all'iniziativa. «Abbiamo pensato di approfittare della mostra appena inaugurata presso la Pinacoteca Züst e di leggere per voi, prima della visita, alcuni articoli di giornale e novelle dell'epoca: accompagnati dalla musica del tempo, tramite parole e immagini, ricreeremo l’atmosfera degli anni Trenta. Un’esperienza coinvolgente, che vi farà scoprire un modo nuovo di viaggiare tra le pagine!». L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta sui social Facebook e Instagram della Pinacoteca.

La Giornata svizzera della lettura ad alta voce è coordinata dall'ISMR - Istituto Svizzero Media e Ragazzi in collaborazione con 20 Minuti.