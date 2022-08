Una grande festa di compleanno per Vallemaggia Magic Blues

AVEGNO - Una festa in piena regola attende gli spettatori di Vallemaggia Magic Blues sabato 6 agosto ad Avegno. Il ritorno in Piazzetta è nel segno di The 20 Years Anniversary Magic Party, che prende il via all'insolito orario delle 18.30 con la chitarra e l'armonica di Bat Battiston, una presenza storica della scena blues locale, sia in veste solista che in svariate formazioni.