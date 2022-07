«Un viaggio, una fuga notturna» e un magico approdo: L'Isola

L'ultima volta di "Constellations" dal vivo - A rendere ancora più speciale la serata di domenica sarà il sapere che si tratterà dell'ultima rappresentazione dal vivo di "Constellations", l'album con il quale Chiara Dubey ha fatto il suo debutto sulla scena musicale. «Ci sono alcune rare circostanze fortunate, al limite del reale, in cui i nostri pensieri hanno un sapore diverso dal solito, in cui siamo presenti e in ascolto, ci emozioniamo, ci meravigliamo, osiamo addentrarci in pensieri grandi e un po' spaventosi, come lo sono il tempo, la vita, la morte». Conclude l'artista: «Vorrei creare per voi una di queste circostanze fortunate, vorrei potervi dare incanto e meraviglia, in una breve fuga dal reale, come in sogno. Chi viene con me?».