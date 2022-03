Ci sarà anche Elisa a Castle On Air 2022

BELLINZONA - Ci sarà anche Elisa, quest'anno, al festival bellinzonese di Castle On Air. Lo conferma l'organizzazione con un comunicato odierno che riporta anche la data del concerto: il 31 luglio.

La cantautrice triestina raggiunge così sul cartellone altri tre grandi nomi della musica italiana contemporanea: Mahmood (29 luglio), Achille Lauro (27 luglio) e Sangiovanni (23 luglio). Si completa così un quartetto di artisti assoluti protagonisti dell'ultimo festival di Sanremo.

Classe 1977, non pensiamo ci siano bisogno di grandi introduzioni per Elisa Toffoli di sicuro una delle più grandi cantanti della sua generazione e della musica italiana in generale. Dopo un inizio cantato in lingua inglese, la sua vera consacrazione arriva con il passaggio alla lingua italiana e con il brano (sempre sanremese) “Luce” che ha aperto una stagione prolifica di successi tutt'ora in corso.

Per l'occasione Elisa porterà sul palco di Castelgrande il suo “Back to the future live tour”, parte di una serie di concerti voluti dalle Nazioni Unite per sensibilizzare al tema del cambiamento climatico.

La prevendita sarà aperta dalle 16 di oggi pomeriggio (per i soci Raiffeisen) e dalle 17 di giovedì 31 marzo (per il pubblico).