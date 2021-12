Biglietti omaggio in palio per il concerto natalizio di Luis Landrini

ASCONA - Manca ormai pochissimo al live del cantante e cantautore di Giumaglio Luis Landrini - che in molti conosceranno per la sua presenza televisiva a “Via col venti” - al Teatro del Gatto di Ascona. L'appuntamento, lo ricordiamo, è per questo 16 dicembre nella nota venue concertistica locarnese.

Per l'occasione ci sono anche diversi biglietti in palio (sono 35, ma bisogna affrettarsi) gentilmente offerti dalla Swiss Mountain Clinic di Castaneda. Per accaparrarseli bisogna scrivere a info@luislandrini.com indicando il proprio nome e cognome e menzionando la Swiss Mountain Clinic.

Il concerto si svolgerà nel rispetto dei protocolli Covid vigenti, per l'accesso sarà necessario mostrare un Certificato Covid (il tampone negativo è sufficiente).